Un uomo di 61 anni è ricoverato all'ospedale Brotzu di Cagliari in prognosi riservata, a seguito di un'aggressione avvenuta la scorsa notte a Guspini. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, ieri sera sarebbe entrato all'interno di un locale minacciando i clienti prima con una tanica di benzina e poi con dei coltelli. Allontanato, qualche ora dopo è stato aggredito da qualcuno.

I militari sarebbero già sulla pista dell'aggressore che rischia una denuncia per lesioni gravi. Il 61enne, personaggio già noto alle forze dell'ordine, rischia anch'esso una denuncia per minacce.