Trasportava oltre mezzo chilogrammo di droga a bordo di uno scooter rubato.

I carabinieri del Radiomobile di Cagliari, coordinati dal tenente Stefano Martorana, sono riusciti a sequestrare complessivamente 700 grammi di stupefacente.

I militari hanno intercettato il mezzo che transitava nelle vicinanze del palazzo di giustizia. Hanno cercato di fermarlo ma il conducente è fuggito fino al quartiere San Michele, sempre tallonato dai militari. Alla fine ha abbandonato lo scooter riuscendo a fuggire a piedi.

Sotto la sella della moto i carabinieri hanno trovato la droga costituita in gran parte di hascisc, ma anche marijuana e cocaina. Sono in corso le indagini per individuare chi guidava lo scooter.