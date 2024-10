I Carabinieri della Stazione di Bitti, a seguito dei numerosi controlli alla circolazione, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, per guida in stato di ebrezza alcolica un 30enne del posto. Il giovane è stato fermato in una via del centro alla guida della propria autovettura e sottoposto agli accertamenti alcolemici, è risultato con tasso superiore ai limiti consentiti. La patente di guida è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Nuoro.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.