Ubriachi alla guida o sotto l’effetto di sostanze psicotrope. Sono stati giorni impegnativi per le pattuglie del Pronto Intervento “112” della Compagnia Carabinieri di Lanusei e delle dipendenti Stazioni intervenuti a seguito di incidenti stradali nell’ambito dei quotidiani servizi preventivi.

A Tortolì due persone sono state denunciate per essere rimasti coinvolti a vario titolo in due distinti sinistri stradali per fortuna senza gravi conseguenze. Un 20enne, così come riferito dai militari, è stato riscontrato positivo all’alcooltest con valori superiori a quello consentito di alcool nel sangue. Il giovane dopo aver urtato un’autovettura in fase di sorpasso ha successivamente tamponata un’altra auto che lo precedeva.

È risultata invece positiva all’assunzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e cannabinoidi una giovane ragazza, rimasta coinvolta in un altro incidente stradale, in una intersezione cittadina della località costiera. Un 55enne invece, in evidente stato di ebbrezza alcolica mentre percorreva le strade di un comune montano si è appoggiato su una recinzione finendo la sua corsa senza ulteriori danni. All’arrivo dei militari si è rifiutato di sottoporsi agli accertamenti etilometrici ed è stato quindi deferito all’autorità giudiziaria.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.