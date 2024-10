Ieri sera, in via Rossini a San Sperate, i carabinieri della locale Stazione hanno controllato un’autovettura condotta da un 20enne del posto con precedenti denunce a carico e con a bordo un suo amico 21enne, anch’egli già conosciuto dalle forze dell’ordine.

In seguito a perquisizione personale e veicolare, i militari avrebbero rinvenuto nella disponibilità del giovane 0,3 grammi di hascisc, che avrebbe dichiarato detenere per semplice uso personale. Tale sostanza è stata sottoposta a sequestro in attesa del deposito presso il laboratorio dell’Agenzia delle Dogane per le necessarie analisi.

Il conducente dell'auto sarebbe risultato sprovvisto di patente di guida in quanto mai conseguita, e sarebbe recidivo per quanto riguarda tale violazione. L’autovettura è stata dunque sottoposta a sequestro.