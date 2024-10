E' stato sorpreso mentre guidava tranquillamente per le vie di Mamoiada senza la patente di guida.

Nello specifico, i militari della Stazione dei Carabinieri, durante un controllo del territorio, hanno notato un giovane 25enne del posto, che con fare sospetto, come da loro riferito, a bordo di un’auto si aggirava per le vie del paese. I militari lo hanno così fermato per un controllo più approfondito.

Il giovane non aveva dunque la patente di guida perché revocata già da tempo. Per questo è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per guida senza patente.

I dispositivi di sicurezza dispiegati dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro, proseguiranno anche nei prossimi giorni in tutta la provincia.