Ha guidato per 35 anni senza aver mai conseguito la patente.

Per questo un operaio forestale 55enne di Torpé è stato denunciato a piede libero dei carabinieri.

L'uomo, a bordo della sua Punto, è stato fermato a un normale posto di blocco nei pressi del paese. Dal controllo dei militari è scaturita la sorpresa: aveva l'assicurazione e la revisione dell'auto a lui intestata in regola, però, è emerso che non era in possesso della patente.