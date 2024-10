Durante i consueti controlli del fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno denunciato a piede libero 5 persone resesi responsabili del reato di guida in stato d’ebbrezza alcolica.

In particolare, dai controlli alcolemici eseguiti durante il controllo alla circolazione stradale da parte delle pattuglie dell’Arma sulle maggiori vie di comunicazione del territorio, 5 persone sono risultate ben al di sopra del limite consentito, ovvero al di sopra di 0,8 g/l, ricevendo quale sanzione, il ritiro immediato della patente di guida.

Un’altra pattuglia ha invece sorpreso un 25enne di Orosei in possesso di un modesto quantitativo di sostanza stupefacente, circa 3 grammi di marijuana. Per lui invece è scattata una segnalazione alla Prefettura di Nuoro per uso di sostanze illecite.

I controlli dell’Arma volti al rispetto della guida di veicolo in stato psicofisico non alterato proseguiranno su tutto il territorio della Compagnia di Siniscola, al fine di scongiurare tragici eventi durante la circolazione degli utenti della strada.