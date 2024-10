I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato in stato di libertà un trentanovenne di Serramanna per guida in stato di ebbrezza alcolica.

I militari dell’Arma sono intervenuti, su richiesta pervenuta al 112, sul luogo di un incidente, senza feriti, avvenuto a Serramanna nella tarda serata di ieri.

Il trentanovenne percorreva il Corso Italia a bordo di una Ford Fiesta, quando ha perso il controllo del mezzo ed è andato a scontrarsi contro una Fiat Bravo regolarmente parcheggiata.

Gli immediati accertamenti etilometrici compiuti dai militari hanno consentito di riscontrare la positività dell’uomo per alcolemia pari a 1.84 g/l.

Al trentanovenne è stata così ritirata la patente guida.