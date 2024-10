I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Nuoro, in questo fine settimana, ha disposto un servizio per il controllo del territorio. Durante un posto di blocco un 40enne è stato denunciato dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria per essere stato trovato alla guida della sua auto in stato di ebbrezza alcolica: per l’uomo nuorese è scattato l’immediato ritiro della patente di guida, poiché sorpreso con un tasso alcolemico ben al di sopra del limite consentito dalla legge.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di scoraggiare le irregolarità.