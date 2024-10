I carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per guida in stato di ebbrezza un 22enne operaio di Samassi.

Dopo esser stato fermato a Gonnosfanadiga, in via Kennedy, il giovane, alla guida di un'Alfa Romeo di proprietà di un compaesano, sarebbe risultato positivo all'esame dell'etilometro con tasso alcolemico di 0,96 g/l. Inevitabile il ritiro dei documenti di guida e di circolazione, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Situazione analoga a Guspini, in via Carbonia, dove i militari del Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato un 25enne operaio del luogo, risultato positivo al test con un tasso alcolico di 1,19 g/l. Anche in questo caso i documenti di guida e di circolazione sono stati ritirati e l’auto sottoposta a fermo.