Ieri, 6 settembre, i carabinieri del Norm della Compagnia di Sanluri, durante l’esecuzione di un servizio preventivo hanno deferito in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica un 26enne di San Gavino Monreale.

Il giovane operaio, controllato durante un posto di blocca a Serramanna, alla guida di una Golf, è stato sottoposto ad accertamento con etilometro.

A seguito del test sarebbe stato riscontrato un tasso alcolemico pari 1,24 g/l. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.