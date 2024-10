Continuano senza sosta, specialmente durante il fine settimana, i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Lanusei, guidati dal capitano Claudio Paparella.

Nella giornata di ieri, in particolare, un cittadino di Jerzu è stato denunciato perché, fermato per un controllo a Tortolì, in via Porto Frailis, è stato trovato alla guida della sua Jaguar con un tasso alcolemico superiore a quanto consentito dal Codice della strada.

Una denuncia in stato di libertà è scattata anche per un 23enne trovato in possesso di uno scooter rubato nel 2014.

Infine, un uomo, di cui non è stata fornita alcuna generalità, è stato denunciato dai militari dell’Arma per maltrattamenti nei confronti della moglie.