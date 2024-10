Nella giornata di ieri, 20 gennaio, a Tortolì, i Carabinieri hanno denunciato due giovani per guida in stato di ebbrezza. I due, lo scorso 4 gennaio, erano rimasti coinvolti in un incidente sulla strada statale 125, a Bari Sardo. A seguito del sinistro i conducenti avevano riportato lesioni ritenute guaribili in 30 e 15 giorni ciascuno.

Gli accertamenti ematici effettuati presso l’ospedale di Lanusei hanno accertato che i due erano alla guida con un valore corrispondente a un tasso alcolemico pari a 1,35 (g/l) e 1,62 (g/l).

Intanto continuano gli accertamenti dei Carabinieri finalizzati al contrasto della guida in stato di ebbrezza. Nella serata di venerdì a Tortolì, Arzana, Lotzorai e Villagrande Strisaili sono stati effettuati numerosi controlli risultati tutti negativi.