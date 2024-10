Attorno alle ore 7 di questa mattina, a Cagliari, nell’ambito dei servizi predisposti di controllo della circolazione stradale in prossimità dei festeggiamenti di fine anno, i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno deferito in stato di libertà, per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica, un 31enne di Iglesias.

L’uomo si trovava alla guida di una Fiat 500 quando è stato intercettato dai militari mentre percorreva contromano la S.S. 195 all’altezza del ponte della Scafa.

Il 31enne, sottoposto ad accertamento con etilometro, ha evidenziato un tasso alcolemico pari a 2,69 gr/l al primo accertamento e 2,69 gr/l al secondo. Immediato il ritiro della patente di guida e il sequestro dell’autoveicolo poiché risultato sprovvisto della copertura assicurativa.