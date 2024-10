Ieri a Nuxis, al termine di alcuni accertamenti investigativi, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato alla Procura di Cagliari un 48enne del luogo indiziato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’uomo sarebbe stato controllato in orario pomeridiano, fermato dagli operanti in via Pubusa mentre si trovava a bordo della propria utilitaria, a causa dell’andamento platealmente zigzagante e pericoloso della propria guida.

Immediatamente sottoposto ad accertamento etilometrico, sarebbe risultato essere alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,73 g/l alla prima prova e di 2.59 g/l alla seconda prova, oltre cinque volte il massimo consentito.

I carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente per la successiva trasmissione alla Prefettura di Cagliari ed al sequestro del mezzo.