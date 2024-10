Il “vocabolario” per l'estate Guida Blu che segnala le mete di mare e lago per una eco-vacanza di qualità e assegna ai comuni migliori le 5 vele è stato presentato oggi da Legambiente e Touring club italiano.

Dai dati emerge che il Tirreno è il mare più blu d'Italia, dove turismo di qualità e ambiente convivono virtuosamente. La località regina dell’estate 2013 è Posada, in provincia di Nuoro.

E tra le regioni la nostra Isola è in testa con 18 località a 4 e 5 vele. Guida Blu fa, dunque, sventolare le stesse 5 vele su 15 comuni: Posada (Nu), Santa Marina Salina (Me), Pollica (Sa), Castiglione della Pescaia (Gr), Villasimius (Ca), S. Vito lo Capo (Tp), Capalbio (Gr), Baunei (Og), Ostuni (Br), Bosa (Or), Melendugno (Le), Vernazza (Sp), Otranto (Le), Maratea (Pz), Nardo' (Le). Tra le new entry Vernazza, Otranto, e Nardò.

Le regioni che seguono la Sardegna sono la Puglia, 11 località a 4 e 5 vele, la Toscana, 9 località a 4 e 5 vele, la Sicilia, la Basilicata, la Campania e la Liguria. “La Guida Blu – ha affermato il presidente del Touring club italiano Franco Iseppi - testimonia il desiderio di promuovere un turismo balneare sostenibile che tuteli il nostro paesaggio e le nostre coste”.

Legambiente lancia, inoltre, attraverso i social network e internet, il concorso "La piu’ bella sei tu" con l’obiettivo di trovare i 10 lidi più affascinanti e, quindi, invita tutti a scegliere e seganalare la spiagga più bella d’Italia.