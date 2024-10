"Sarò oggi in Sardegna (a Cagliari, in Prefettura, alle ore 15.30 n.d.r.), con il presidente Conte; sto prendendo un volo per ragionare insieme con i pastori sardi. Sono totalmente d'accordo con loro, non possiamo pensare che vengano pagati sottocosto".

Lo ha annunciato, in una intervista a Radiocapital, il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio che ha annunciato l'apertura di un Tavolo di filiera a livello nazionale sul Pecorino.

Secondo Centinaio, "Il consorzio non sta facendo il suo lavoro a tutela dei pastori sardi. Bisogna che cambi mentalità. Qui non è questione di soldi, che servirebbero solo a tamponare l'emergenza, ma di strutturare un rapporto con le aziende di trasformazione che non possono fare formaggi con il latte romeno".