Da Nord a Sud dell’Isola, da un capo all’altro della Sardegna, il colore delle lacrime versate dagli allevatori e pastori è sempre lo stesso: il bianco. Come il bianco del latte versato da centinaia di pastori sull’asfalto e nei principali viadotti stradali, con un unico fronte e comune denominatore: il prezzo. Esiguo, che ha messo letteralmente in ginocchio tante famiglie che non riescono più a far fronte ai costi.

Davide Baldussi è un giovane allevatore di Sestu, la sua azienda familiare conta un migliaio di capi, pecore, che da sempre danno sostentamento in casa.

Da qualche giorno il ‘picchetto’ di guardia rappresentato da una delegazione di pastori della zona piantona i cancelli del noto caseificio Podda: “L’iniziativa di protesta – dice Davide – è unanime, anche qui siamo decisi a non mollare, l’unico nodo da risolvere è ben noto alla politica regionale e nazionale. Non chiediamo chissà che, soltanto che il prezzo del nostro prodotto, il latte, abbia un riconoscimento economico giusto, dato dai nostri sforzi lavorativi che non vedono ferie o riposi. Noi lavoriamo 365 giorni l’anno – conclude Davide Baldussi – di questo passo siamo destinati a sparire”.

