Una sorta di distesa di rifiuti, una pessima cartolina dei giorni nostri, quella che comunemente abbonda un po’ ovunque, stavolta siamo ad Assemini, con un post furente della sindaca Sabrina Licheri: “Via Inghilterra, la ditta San Germano ha ultimato l’azione di bonifica – scrive il numero uno della Giunta - una discarica a cielo aperto creata da chi ancora non capisce, da chi fa finta di non sapere, da chi si mostra civile ma che in realtà vincerebbe il primo premio per l’inciviltà, tanto ti becchiamo”.

Le immagini parlano da sole, tra vecchi televisori, copertoni usurati, rifiuti alla rinfusa abbandonati sopra un marciapiede e nella zona periferica del centro abitato.