Questa mattina ad Alghero la conferenza stampa di presentazione della nuova coinvolgente rassegna Alguer Comedy, in programma dall'8 aprile con i più apprezzati artisti della comicità. Col sindaco di Alghero Mario Conoci e il presidente della Fondazione Andrea Delogu, presenti l'assessore alla Cultura e Turismo Alessandro Cocco e il vicepresidente della Fondazione Pier Paolo Carta.

È stata anche l'occasione per annunciare il primo grande evento della stagione musicale: il 18 giugno Gué apre il tour nazionale con l'atteso concerto presso la banchina del porto turistico di Alghero. Il concerto, già previsto nel periodo di Capodanno ma annullato a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, manterrà lo stesso format.

Un vero e proprio regalo alla città: l’ingresso sarà libero con prenotazione obbligatoria (prevista una commissione di prenotazione tutti i dettagli in settimana). Lo spettacolo con una delle più grandi stelle del firmamento rap italiano, idolo dei teenager già dall'epoca dei Club Dogo, sarà soltanto il primo di una lunga serie di eventi che impreziosiranno la primavera-estate della Riviera del Corallo: il programma completo sarà presentato con largo anticipo, entro il mese di aprile, ha assicurato il presidente Andrea Delogu, che insieme al suo vice Pier Paolo Carta ha ringraziato la struttura e l'amministrazione per l'importante sostegno incassato per la definizione di un grande calendario di manifestazioni.

Il Sindaco Mario Conoci ha detto entusiasta: “Riprendiamo da subito con i grandi eventi, recuperiamo il filo interrotto a Capodanno e ripartiamo con la programmazione. Alghero investe e promuove il 2022 con grande fiducia. Guardiamo alla stagione che si avvicina aprendo con una straordinaria serie di appuntamenti con la comicità che Alguer Comedy propone. Nel frattempo lavoriamo per programmare la continuità degli eventi cercando di mettere a disposizione più celermente possibile il sito più importante per la stagione dei concerti all’aperto, quello di Maria Pia”.

L’Assessore alla Cultura Alessandro Cocco ha spiegato come “Alguer Comedy è il segno dell’ inizio di stagione con ottimismo. Guardiamo con fiducia al prosieguo. Ricettività, commercio, turismo: vogliamo ripartire e abbiamo una prospettiva di grande respiro che si prevede densa di grandi eventi e ricadute positive per la città”.

Maggiori dettagli sugli eventi e aggiornamenti sui canali di vendita su www.algheroturismo.it.

GUÉ PEQUENO (Cosimo Fini) è nato a Milano nel 1980. Rapper tra i più influenti e rispettati in Italia, fin dall'inizio della sua carriera ormai ventennale diventa un punto di riferimento per la scena hip hop italiana, e successivamente per l'intero panorama musicale.

Dopo aver pubblicato nel 2000 il primo EP di culto 3 MC's al cubo con le Sacre Scuole (trio formato da lui, Jake La Furia e Dargen D'Amico), con Jake La Furia e il produttore Don Joe dà vita ai Club Dogo, gruppo con cui dal 2003 al 2014 pubblica sette album in studio, imponendosi all'attenzione di pubblico e critica e aprendo la strada al successo del rap italiano anche in classifica e sui media generalisti. Nel 2011 esce il suo primo progetto solista, Il ragazzo d'oro, che in un'epoca pre-streaming e pre-instore in cui le vendite dei dischi sono ancora molto contenute raggiunge lo status di disco d’oro. Nel 2013 è la volta di Bravo ragazzo, con il quale si aggiudicherà un disco di platino. Due anni dopo è il primo artista italiano a firmare per l’iconica etichetta discografica Def Jam Recordings, con la quale pubblica Vero, il suo terzo lavoro da solista, anch'esso certificato disco di platino e, come i precedenti, molto apprezzato anche dalla stampa musicale.

Nel 2016, insieme all'amico di sempre Marracash, pubblica l'atteso progetto collaborativo Santeria, scritto e registrato tra Milano, Tenerife (Canarie) e Trançoso (Brasile) e molto influenzato dalle atmosfere assorbite in questi luoghi: arriverà al doppio disco di platino e collezionerà un’infinita sequenza di certificazioni per i singoli. È del 2017 il suo quarto album solista, Gentleman, dal respiro internazionale e contemporaneo; certificato doppio platino, è stato uno dei dischi rap dell’anno, con quattro settimane in vetta alla classifica. Nel 2017 Gué è stato l’artista italiano più ascoltato su Spotify.

Nel settembre 2018 pubblica Sinatra, il primo lavoro che vede la collaborazione con il suo nuovo team: BHMG. Anche grazie alla direzione artistica di Charlie Charles, il producer che nel giro di pochissimi anni ha rivoluzionato lo scenario del rap italiano, Sinatra è un disco diviso tra un’anima più trap e una più latina, al livello delle migliori produzioni internazionali. Certificato disco di platino, ha anticipato la sua prima volta live al Forum di Milano (il concerto è sold-out) e la prima a Sanremo (come ospite di Mahmood nella serata dei duetti, febbraio 2019). Ad aprile 2019 è uno dei giudici di The Voice of Italy, in onda su Rai2. Nel giugno del 2019 pubblica a sorpresa il concept EP Gelida estate, ispirato alle sonorità e alle atmosfere che dominano la stagione calda. A due anni di distanza da Sinatra, Gué Pequeno pubblica Mr. Fini (ad oggi certificato Doppio Platino) dove dimostra, ancora una volta, la sua assoluta centralità e rilevanza nel panorama attuale. Nell’album come mai sono evidenti tutte le sue influenze musicali, geografiche, letterarie e cinematografiche, un vero e proprio kolossal d'autore dalle ambientazioni variegate, che alterna scene d'azione, climax epici e inquadrature intime e neorealiste. Nell’aprile 2021 viene annunciata l’uscita del nuovo capitolo del mixtape di GUÉ PEQUENO & DJ HARSH: Fastlife vol. 4 che segue e si aggiunge all'uscita dell'edizione celebrativa de Il Ragazzo D'Oro – 10 anni dopo, il primo album di Guè Pequeno. Esattamente come dieci anni prima, quando alla pubblicazione del suo primo progetto solista fece seguito Fastlife Vol. 3, il mixtape continua nella stessa tradizione, andando ad aggiungersi all’uscita dell’album che celebra i dieci anni di carriera dell’artista multi-platino e figura di riferimento centrale del genere che, ad ogni sua singola release tra conferme e pluri-certificazioni, non ha mai smesso di tracciare nuovi percorsi e dettare nuove regole.

Parallelamente all'attività musicale, Gué è anche un imprenditore di successo: ha fondato l'etichetta Tanta Roba insieme a dj Harsh (che ha lanciato artisti del calibro di Salmo, Ensi, Ghali, Gemitaiz, Madman, Priestess e Fedez) e il brand di moda Z€N (divenuto poi anche un brand di cannabis legale).