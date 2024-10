Torna l'acqua a Nuoro. E' stata infatti completata da parte delle squadre di Abbanoa la riparazione della condotta adduttrice fuori servizio da questa mattina in località Ilisi nel territorio di Mamoiada dove l'acquedotto ha subito una rottura lunga 2,7 metri.

Il sito particolarmente accidentato e la complessità dell'intervento hanno richiesto diverse ore per completare il ripristino della funzionalità della condotta in acciaio. Poco prima della 18 sono iniziate le operazioni di riempimento dell'acquedotto che dovranno essere eseguite in maniera graduale per evitare colpi d'ariete della pressione che potrebbero provocare ulteriori rotture.

Con il ripristino dell'approvvigionamento idrico dei serbatoi al servizio dell'abitato di Nuoro sarà garantita nuovamente l'erogazione all'utenza. Le squadre di Abbanoa sono dislocate nei punti nevralgici della rete idrica per eseguire tutte le manovre necessarie a riportare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile.