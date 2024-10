Partita ieri da Porto Torres intorno alle 20:30, la Eurocargo Napoli della Grimaldi, dopo appena mezz’ora di navigazione, a 4 miglia dal porto, ha avuto un guasto al motore che l’ha costretta a fermare la sua corsa verso Savona.

A bordo 5 passeggeri, 20 autisti, altrettanti mezzi pesanti e circa 20 persone dell’equipaggio ancora fermi nello stesso punto da ieri sera.

“La nave si è improvvisamente fermata – racconta Marco Marceddu di Bono, autotrasportatore -. Abbiamo sentito un forte odore di fumo. Ci hanno detto che non si poteva fare nulla quando è stata constata la rottura della testata del motore”.

“Hanno provato con i mezzi che avevano a bordo a sistemare il guasto, ma poi si sono accorti che con gli stessi mezzi non era possibile risolvere il problema - – spiega un altro passeggero, di Alghero, non contento di come la Grimaldi sta gestendo la situazione -. Sono arrivati a questa decisione intorno all’una di notte. C’era tutto il tempo per organizzare un intervento, considerato che siamo di fronte al porto di Porto Torres. Sono passate circa 15 ore e ancora non è stato chiamato, da quel che mi risulta, nessun rimorchiatore”.

L’unico rimorchiatore è quello della compagnia di navigazione di Onorato, Moby e Tirrenia, e come ci spiega il Comandante della Capitaneria di Porto di Porto Torres, il Capitano di Fregata Paolo Bianca: “sono in corso contatti tra le società Grimaldi e Moby, titolare quest’ultima dei rimorchiatori, per trovare un accordo economico per poter trasportare il cargo in porto”.

“Il Comandante della nave – dicono ancora i passeggeri, sentiti intorno alle 15:00 – ci ha comunicato che ci farà sbarcare chiamando un battello. I nostri mezzi resteranno sulla nave e saranno portati a terrà speriamo quanto prima possibile”.

Intanto, la situazione è monitorata costantemente dalla Guardia Costiera. “Siamo in attesa da parte dello società Grimaldi di notizie in marito a quanto ritengono di dover fare per togliere la nave da quella posizione che al momento non desta alcuna preoccupazione perché le condizioni meteorologiche sono assolutamente favorevoli – spiega il Capitano di Fregata Paolo Bianca - Come Comandante del Porto io devo monitorare un’eventuale scarroccio della nave verso bassi fondali, in quel momento mi devo preoccupare. La stiamo monitorando, abbiamo i rimorchiatori portuali pronti in caso si dovesse intervenire se la nave si dovesse muovere. Le condimeteo comunque sono buone. Aspettiamo che ci dicano come la società intende operare”.

ORE 18:45 :