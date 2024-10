Una 31enne di Guasila ha pagato 800 euro per l'acquisto di bella piscina esterna, modulare e di notevoli dimensioni da incastonare in un giardino, che aveva trovato in vendita in un sito di annunci.

Ma l’affare si è poi rivelato una truffa. Infatti, la ragazza, dopo aver effettuato il bonifico su una carta Postepay, ha atteso l’arrivo della piscina che naturalmente non è mai arrivata.

La giovane ha quindi sporto denuncia e i carabinieri di Guasila hanno avviato le indagini riuscendo a identificare e denunciare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 19enne tarantino, abile operatore del web, non nuovo ad imprese simili.

Avrà un processo in Sardegna.