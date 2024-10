Una Giunta dove a fare la voce grossa saranno le donne. La Sindaca di Guasila, appena riconfermata, Paola Casula ha reso noti, nella serata di ieri, i nomi degli Assessori per i prossimi cinque anni di mandato. Una decisione, come ha specificato la stessa prima cittadina, è arrivata dopo qualche giorno di riflessione

Deleghe, ha aggiunto la Casula, “Tra loro complementari che mirano al lavoro del gruppo e non all'individualismo, e che non possono fare a meno del coinvolgimento e del contributo di tutti i consiglieri”.

“Sarà una Giunta all'avanguardia – queste ancora le sue parole – , giovane, moderna e un pò al femminile, che mirerà principalmente alla promozione, alla valorizzazione e alla crescita culturale della nostra comunità, all'attenzione e cura delle #personee alla difesa dei diritti umani”.

Sergio Angioni ricoprirà il ruolo di vicesindaco e Assessore alla cultura, sport, Volontariato e Associazionismo, Erica Arriu si occuperà di politiche sociali e salute, Consuelo Palmas di istruzione, pari opportunità, politiche per l'infanzia e inclusione sociale mentre Paola Carta di turismo, comunicazione, promozione e politiche per il lavoro.

La Sindaca manterrà i Lavori Pubblici e le attività produttive che, ha specificato, “Porterò avanti anche attraverso l'istituzione di nuovi strumenti di partecipazione e consultazione popolare il cui regolamento sarà approvato nella prima seduta consiliare utile”. Il Consiglio comunale si terrà venerdì 5 luglio alle 20.00 nella zona verde. In programma l'insediamento dei consiglieri e il giuramento del Sindaco.