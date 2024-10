Il 31 marzo scorso Nadia Toffa, giornalista della trasmissione tv Le Iene ha fatto visita alla dottoressa Gabriella Mereu durante una sessione di visite a Cesena.

Un finto tetraplegico, inviato dalla Toffa, si è presentato presso lo studio della dottoressa cagliaritana chiedendo aiuto. “Io che ho curato in passato già un paralitico, ho preso in caso l’esame. Loro evidentemente pensavano di mettermi in ridicolo – racconta Gabriella Mereu in un video preventivo contro le Iene in cui spiega quanto accaduto -. Dopo poche battute questa persona mi ha detto essere guarito e io ci ho creduto”.

Subito dopo è intervenuta Nadia Toffa: “io sono rimasta scioccata, ipnotizzata perché hanno continuato a intimidirmi dicendomi di essere una mitomane, di curare con la madonna nella vagina, con il rito della medaglietta. Mi ha detto lei è blasfema. Mi hanno indotto a dire che mi sarei cancellata dall’ordine dei medici. Io l’ho detto perché hanno usato una tecnica ipnotica agendo in maniera denigratoria. Io sono stata incastrata con l’inganno, la bassezza e la denigrazione”.

La dottoressa Mereu è l’ideatrice e promulgatrice della terapia verbale “Sono convinta – si legge sul sito ufficiale - che la medicina e il medico siano solo dei veicoli e che il medico dovrebbe funzionare solo da guida, affinché la guarigione fisica si attui insieme alla consapevolezza e alla evoluzione del paziente. La malattia è un'espressione che non fa altro che rivelare in maniera metaforica un vissuto emozionale che ha portato alla malattia stessa”.

Nota per la sua terapia per curare la cistite inserendo nella vagina una medaglietta della Madonna e andando poi a messa, la dottoressa si è laureata in Medicina e chirurgia a Sassari nel 1983. Diplomata in Medicina olistica a Urbino, nella scuola diretta da Corrado Bornoroni. Sempre a Urbino, nel 1992, si è diplomata in Grafologia. Ha seguito il corso di Medicina omeopatica tenuto a Roma dal Prof. Antonio Negro.

Ovviamente da una parte c’è chi crede alle terapie della dottoressa e chi e ha tratto vantaggi, dall’altra chi pensa sia tutto un inganno.

Intanto, il servizio non è ancora andato in onda, la curiosità sale, ma forse bisognerà aspettare un po’ per vedere quanto registrato dalle telecamere di Italia1.