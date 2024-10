Al via in Ogliastra l’assistenza sanitaria estiva destinata ai turisti. A partire dal 26 giugno la guardia medica

turistica sarà attiva nella sede di Tortolì, mentre a Bari Sardo sarà operativa dal 3 luglio. L’apertura dei due punti guardia garantirà il servizio nelle località che assorbono il 90% delle presenze turistiche in Ogliastra, anche se entrambe le sedi saranno a disposizione di tutti i turisti che soggiornano nel territorio durante il periodo estivo.



Per quanto riguarda la sede di Tortolì (via Monsignor Virgilio 66), il servizio sarà attivo da lunedì 26 giugno, con due medici a disposizione degli utenti dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Nel fine settimana il servizio sarà assicurato da un medico e verrà integrato dai professionisti della continuità assistenziale.



A Bari Sardo il punto di guardia medica turistica sarà aperto da lunedì 3 luglio nella in località di Torre di Barì, dove dal lunedì al venerdì ci sarà un medico in servizio, con orario 10.00-18.00. Anche in questo caso, durante il weekend, le prestazioni della guardia medica turistica saranno affiancate da quelle del medico della continuità assistenziale (si ricorda che la sede si trova nel centro abitato del paese, in via Grazia Deledda 6). Inoltre, nel caso di Bari Sardo, è possibile che il servizio possa essere implementato ulteriormente a partire della seconda metà di luglio.



L'Asl Ogliastra ricorda che il servizio fornisce un’assistenza sanitaria a tutti coloro che nel periodo estivo si trovano in vacanza o al lavoro nelle diverse località marittime del territorio, ad esclusione dei cittadini residenti, che continuano a fare riferimento al proprio medico di medicina generale. Si precisa, inoltre, che tutti i non residenti dovranno partecipare alla spesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie secondo il tipo di intervento e in base al tariffario indicato dall'azienda.



Le guardie mediche turistiche rispondono ai seguenti numeri:



Tortolì - Tel. 0782 62 46 73

Bari Sardo (località Torre di Barì) - Tel. 0782 29 078