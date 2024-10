Da lunedì sarà attivo anche a Cala Gonone il servizio di guardia medica turistica. Lo annuncia l’assessore regionale della Sanità, Mario Nieddu che dichiara: “Abbiamo ricevuto precise rassicurazioni da Ats in merito all’attivazione di un servizio che riteniamo importante sia per la comunità di Dorgali, sia per i tanti turisti, anche provenienti da altre zone della Sardegna, che ogni anno, in questo periodo, visitano uno dei territori più suggestivi della nostra Isola”.

L’esponente della Giunta Solinas precisa: “Nonostante l’emergenza Covid-19 abbia impegnato sensibilmente il nostro sistema sanitario e la carenza di medici, siamo riusciti comunque a garantire l’operatività dei presidi turistici del nuorese e non solo. Sulle criticità emerse a Cala Gonone è stato immediato il confronto con la direzione della Assl e una soluzione è stata possibile grazie soprattutto all’impegno e alle sinergie che il nostro sistema sanitario è capace di esprimere. Oggi abbiamo avuto conferma dell’incarico a tre medici idonei, a cui auguro buon lavoro”. Il servizio sarà attivo dal 17 agosto, tutti i giorni, dalle 10 alle 22.