Il suo turno di lavoro è iniziato alle 22, con la foglina dei passaggi saltuari da effettuare nella zona assegnatagli. Giunto durante uno dei controlli notturni alla Sp Legnami, nell’area industriale, ha notato un angolo piegato della serranda di ingresso: qualcosa non andava, per questo la guardia particolare giurata della Vigilanza Tiger, Giancarlo Cardia, ha voluto accertarsi di quanto stava accadendo. Ha avvisato la centrale operativa di via Varsavia a Quartu e si è diretto all’interno del capannone. La scoperta, dentro stavano armeggiando i due ladruncoli, avevano già messo da parte utensili da lavoro e un barattolo con un centinaio di euro in monete. Il vigilantes ha poi fatto il resto, ovvero piantonando in flagranza di reato Fabio Grimaldi, 23enne, cameriere del posto con precedenti di polizia e Davide Dalpadulo, 38enne disoccupato del posto, anch’egli con precedenti, ammanettati pochi minuti dopo con l’arrivo della Radiomobile Carabinieri Quartu.

“Non è la prima volta che succede in altri interventi – spiega Omero Carrucciu, direttore della Tiger – le nostre guardie armate sono preparate professionalmente e come tali collaborano ogni giorno con le forze dell’ordine. Non sono eroi o sceriffi – aggiunge Carrucciu – svolgono il loro dovere osservando scrupolosamente leggi e regolamenti”.