E’ di circa 230.000 mila euro il valore delle banconote false sequestrate dai finanzieri del Comando provinciale di Cagliari, rinvenute all’interno di un pacco postale proveniente da Roma.

La scoperta è stata fatta nel corso di mirati controlli, svolti periodicamente presso porti, aeroporti, uffici postali e società di spedizione, con l’obiettivo di individuare traffici illeciti da e per l’isola.

Nel corso di controlli, dunque, è stato trovato il pacco contenente 2.283 biglietti da 100 euro confezionati in varie “mazzette”, appositamente protette da libri, per sfuggire al passaggio attraverso gli scanner di sicurezza.

Le banconote sono risultate abilmente contraffatte.

Il sequestro è il più grosso degli ultimi anni in Sardegna, sia per numero di banconote sia per valore, come emerge dal confronto con dati statistici pubblicati dal dipartimento del tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’immissione nel mercato monetario di un così elevato numero di biglietti falsi avrebbe causato considerevoli danni agli ignari destinatari, oltre che e all’economia dell’isola.