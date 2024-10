Nell’ambito dell’attività di contrasto alle frodi nel settore delle accise sui prodotti energetici, le fiamme gialle di Cagliari hanno eseguito due distinti interventi.

In un primo, eseguito a Cagliari, i finanzieri hanno riscontrato 155 chilogrammi di Gpl per i quali l’autotrasportatore non è stato in grado di esibire la documentazione attestante l’acquisto e le corrette procedure di imbottigliamento. Il prodotto, accertata la sua sottrazione fraudolenta, è stato sottoposto a sequestro e l’autotrasportatore denunciato alla locale autorità giudiziaria per appropriazione indebita e violazione delle norme sul corretto stoccaggio di Gpl.

Nel secondo intervento, invece, eseguito presso un distributore stradale di carburanti nella zona nord della provincia di Cagliari, sono stati rilevati sia acquisti che vendite in nero di prodotti petroliferi (Gpl e gasolio per autotrazione) per circa 7.700 litri.

Il titolare della ditta, secondo quanto accertato, ha evaso i tributi dovuti per 1.134 euro ed è stato sanzionato con una multa il cui importo è variabile tra i 500 e i 3.000 euro.