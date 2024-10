La Guardia di finanza ha scoperto e fermato un peruviano che da circa due anni esercitava abusivamente la professione di dentista ad Arzachena.

L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, è scaturita da un’accurata attività di osservazione da parte delle fiamme gialle della Tenenza di Palau seguita poi da successive perquisizioni a casa e nello studio del medico.

In particolare, secondo quanto emerso dalle indagini dei finanzieri, il trentaduenne era sì laureato in odontoiatria nel proprio paese d’origine, ma non era in possesso delle abilitazioni richieste dalla normativa italiana per poter esercitare la professione, in quanto non iscritto ad alcun albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. L’indagato è stato pertanto segnalato alla competente Autorità Giudiziaria, mentre è stato sottoposto a sequestro lo studio odontoiatrico, con all’interno diverse apparecchiature e dispositivi medici.

Sono in corso le verifiche del caso per valutare, dal punto di vista fiscale, i proventi illeciti sottratti a tassazione, atteso che il soggetto esercitava in totale evasione d’imposta.