L’azione ispettiva è rientrante in un piano di contrasto di lotta all’evasione fiscale di più ampio raggio coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro e mirata a contrastare, attraverso l’utilizzo di diversi e evoluti strumenti di indagine, forme più gravi e diffuse di evasione e frode fiscale che producono effettivi negativi sull’economia del territorio, favorendo la concorrenza sleale tra imprese.

Nell’ambito della quotidiana attività di servizio a tutela delle entrate dello Stato, i militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Nuoro hanno condotto una complessa verifica fiscale nei confronti di una società nuorese operante nel settore della costruzione di strade.

L’azione delle Fiamme Gialle è stata indirizzata al controllo del corretto assolvimento degli obblighi e delle disposizioni tributarie e ha permesso di constatare che la ditta verificata aveva omesso di dichiarare la reale posizione al Fisco.

Le indagini svolte, secondo quanto riferito dai militari, hanno permesso di rilevare come il verificato avesse comunque assolto agli obblighi dichiarativi, ma senza indicare alcun reddito prodotto e quindi aveva provveduto a presentare una cosiddetta “dichiarazione a zero”.

“Questo meccanismo – spiegano le Fiamme gialle - avrebbe pertanto prodotto il risultato di non creare situazioni di allarme o segnalazione di anomalia da parte degli Organi accertatori e creare pertanto una parvenza di legalità dichiarativa”.

I finanzieri barbaricini hanno condotto l’indagine anche mediante approfonditi accertamenti tributari e moderne tecniche investigative, e all’esito “hanno fatto emergere ricavi occultati alla tassazione per oltre 1 milione di euro e violazioni all’IVA per quasi circa 50.000 euro nonché la contestazione di violazioni in materia di ritenute fiscali”.