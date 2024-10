La Guardia di finanza di Cagliari hanno concluso due controlli nei confronti di altrettanti soci di due imprese, operanti, rispettivamente, nel settore dell’edilizia e dell’intrattenimento, entrambe con sede a Cagliari.

Nel primo caso, l’azione dei finanzieri nasce da una precedente attività di verifica condotta nei confronti di una società di cui il controllato era socio, conclusasi, secondo quanto riferito dalle fiamme gialle, con il riscontro di alcune violazioni di carattere tributario.

Alla luce della composizione a ristretta base azionaria della società in questione, gli utili non dichiarati dalla impresa sono stati considerati occultamente distribuiti tra i soci e quindi, per il soggetto controllato è stata constatata la mancata dichiarazione di ricavi derivanti dalla sua partecipazione all’impresa, pari a 58 mila euro.

Nel secondo caso, invece, partendo sempre dalle risultanze di una precedente attività ispettiva, conclusasi con dei rilievi, condotta nei confronti di una società, sarebbero emerse, attraverso l’esecuzione di specifiche indagini di natura finanziaria, somme di denaro per complessivi 152 mila euro, riconducibili all’attività commerciale, ma, di fatto, nella disponibilità’ del soggetto controllato e da questi mai dichiarate.