Quest’oggi, nel piazzale antistante il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, si è svolta una raccolta di sangue a favore della Sezione comunale dell’AVIS di Nuoro.

Animati dalla loro consueta generosità i Finanzieri del Comando Provinciale di Nuoro e dei Reparti dipendenti hanno risposto numerosi.

L’apprezzato gesto, realizzato anche grazie al personale sanitario dell’Unità Mobile ed al Sig. Pierluigi Barigazzi dell’esecutivo dell’AVIS nazionale, assume un significato ancora maggiore in quanto compiuto in un periodo dell’anno in cui, specie nella nostra regione, si acuisce la carenza di sangue.