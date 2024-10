LOTTA ALL’EVASIONE FISCALE: DENUNCIATI 42 RESPONSABILI DI REATI E FRODI FISCALI E INDIVIDUATI 53 EVASORI TOTALI/PARATOTALI.

SCOPERTI REDDITI NON DICHIARATI E COSTI NON DEDUCIBILI PER OLTRE 51 MILIONI DI EURO E UN’I.V.A.

EVASA PER 7 MILIONI DI EURO. AVANZATE PROPOSTE DI SEQUESTRO PER OLTRE 20 MILIONI DI EURO. INDIVIDUATI 597 LAVORATORI IN NERO/IRREGOLARI.

TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA: CONTROLLATI IMPORTI OGGETTO DI FINANZIAMENTI PER OLTRE 15 MILIONI DI EURO. ACCERTATI DANNI ERARIALI PER OLTRE 1 MILIONE DI EURO.

TUTELA DEI MERCATI FINANZIARI: DENUNCIATI 5 SOGGETTI PER USURA E 7 RESPONSABILI DI REATI FALLIMENTARI.

Il periodo di difficoltà economica che ha colpito l’Italia ed in particolare la Sardegna in tutti i settori richiede un costante e crescente impegno nell’assolvimento dei compiti istituzionali a presidio della sicurezza economica e finanziaria del Paese, sia sul versante delle entrate che delle uscite.

Le Fiamme Gialle offrono il proprio contributo per contrastare le multiforme minacce che condizionano la crescita e lo sviluppo, concorrendo a garantire l’equità sociale e la legalità, indispensabili per rendere accettabili i sacrifici che si è chiamati a sopportare in questa delicata fase recessiva.

In continuità con le linee di indirizzo degli ultimi anni, la lotta all’evasione fiscale è stata condotta secondo un approccio “trasversale” tipico della Guardia di Finanza, in grado di colpire in modo unitario tutti gli aspetti di illegalità connessi alle violazioni tributarie attraverso verifiche e investigazioni, orientate da un’attenta analisi di rischio del contesto esterno.

Nella citata prospettiva gli sforzi operativi hanno riguardato sia i fenomeni evasivi di massa (come ad esempio l’omesso rilascio di scontrini e ricevute fiscali) che quelli di maggiore lesività per gli interessi erariali (come ad esempio le frodi I.V.A.).

Nell’anno appena concluso sono stati:

- eseguiti 499 interventi, tra verifiche e controlli;

- scoperti 53 evasori, tra totali e paratotali;

- denunciati 42 responsabili di frodi e reati fiscali, principalmente per utilizzo o emissione di fatture false e per aver omesso di presentare la dichiarazione dei redditi;

- rilevati oltre 51 milioni di euro di ricavi non contabilizzati e di costi non deducibili, nonché un’evasione all’I.V.A. per oltre 7 milioni di euro;

- individuati 15 lavoratori completamente “in nero” e 582 irregolari, verbalizzati 15 datori di lavoro.

In materia di scontrini e ricevute fiscali, sono stati effettuati circa 3.500 controlli, con una percentuale di irregolarità pari al 14%.

Il lavoro svolto dalle Fiamme Gialle nuoresi trova riscontro in termini di concretezza e di effettivo recupero dei tributi evasi con:

- l’adesione integrale dei contribuenti ai verbali di constatazione