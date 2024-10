Dopo poco più di tre anni, il Colonnello Luigi Mimmo lascia il comando Provinciale della Guardia di finanza di Nuoro al Colonnello Antonello Urgeghe, casertano di 44 anni.

Il neo comandante, arruolato nel 1990 nell’Accademia della Guardia di Finanza, ha conseguito la nomina ad ufficiale nel 1992 cominciando la sua carriera operativa nel 1995 al Comando della Tenenza di Borgomanero (NO) per poi proseguire, con il grado di Capitano, a Gioia Tauro (RC) e Gallarate (VA).

Nel 2005, promosso Maggiore, ha assunto la direzione del Nucleo di Polizia Tributaria di Varese, dove ha maturato una profonda esperienza nel settore tributario e del contrasto alle frodi nel settore dei fondi pubblici.

L’esperienza lombarda è terminata nel 2010 quando, con il grado di Tenente Colonnello, ha frequentato il 13° Corso Superiore di formazione di Stato Maggiore Interforze.

Terminato il Corso Superiore di formazione e conseguito il titolo I.S.S.M.I. e la qualifica di Consigliere Giuridico Militare, nel 2011 è stato assegnato al Nucleo di Polizia Tributaria di Cagliari con l’incarico di Comandante del Gruppo Tutela Entrate, dove ha raggiunto importanti risultati nel settore della fiscalità internazionale.

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Statale” di Milano, in Scienze Economico Finanziarie presso la facoltà di Roma “Tor Vergata” e in Scienze Politiche presso l’Università di Trieste, ha conseguito il Master di Studi Strategico Militari dell’Università di Milano e LUISS di Roma.

Ha collaborato con diversi ordini dei Commercialisti ed Avvocati con cicli di studi e conferenze, nonché autore di articoli professionali pubblicati su riviste specialistiche del settore.

Durante la sua attività ha conseguito specializzazioni in tecniche investigative di polizia e in materia di fiscalità e bilancio.