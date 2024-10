Cambio di consegne al vertice della Tenenza della Guardia di Finanza di Arbatax.

Il nuovo Comandante delle Fiamme Gialle in Ogliastra è il Ten. Giancarlo Pettine, 25 anni e originario di Roma.

Ha frequentato l’Accademia della Guardia di Finanza ed è in possesso di laurea in Scienze della Sicurezza Economico e Finanziaria e in Giurisprudenza; giunge in Sardegna al termine di una importante esperienza operativa maturata in Piemonte presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Torino.

Subentra al Ten. Emidio Agrello trasferito al Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste che lascia la terra sarda dopo quasi cinque anni costellati da importanti risultati di servizio.