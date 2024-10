Nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio, i militari dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero hanno sequestrato oltre 2 mila ricci di mare.

Nello specifico, al culmine di una lunga attività di osservazione ed attesa, la Guardia Costiera è intervenuti al momento dello sbarco del prodotto presso le banchine del porto della città catalana.

Come previsto dalle norme in materia, i trasgressori sono stati immediatamente sanzionati e il prodotto ittico sequestrato è stato immediatamente restituito al mare già nel corso della notte.

“Le recenti operazioni condotte non possono che rappresentare un motivo di profonda riflessione – ha detto il Comandante, il Tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri -. Qualche giorno addietro ho già garantito in merito all’impegno che il personale che dirigo profonderà nell’opera di controllo di un settore marittimo di assoluta importanza; l’occasione è propizia per confermare tale impegno che continuerà con attività nell’intero ambito di giurisdizione, dalle coste del Comune di Villanova Monteleone sino a quelle occidentali del Comune di Stintino”.

L’importante opera di contrasto ha ottenuto risultati anche a dicembre, mese nel quale sono stati sequestrati circa 2 mila ricci.