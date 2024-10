Dopo incessanti ricerche iniziate già dalla serata del 20 ottobre, intorno alla mezzanotte di ieri, 21 ottobre, la Guardia Costiera di Cagliari con il supporto di unità navali ed aeree di Frontex, è riuscita ad intercettare un barchino con 15 migranti, a bordo del quale vi erano anche 3 bambini e una donna, partito dalla città algerina di Annaba il giorno 18 e diretto in Sardegna.

Alle ricerche hanno preso parte due motovedette della Guardia Costiera di Cagliari e di Sant'Antioco, un elicottero della Sezione Elicotteri della Guardia Costiera di Decimo e due aerei Be-350 di Frontex, uno di stanza a Cagliari ed uno giunto appositamente dalla Calabria per proseguire anche di notte le operazioni.

Le prime frammentarie informazioni sono giunte alla sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari nel tardo pomeriggio del 20 e ad esse ha fatto seguito l'attivazione delle ricerche, inizialmente senza esito. L'unità è stata ritrovata circa 20 miglia a nord ovest dell'isola di San Pietro, laddove era stata sospinta, verosimilmente a seguito dell'avaria al motore, dal vento forte di scirocco che ha spirato nei giorni scorsi e che, se la stessa non fosse stata trovata, la avrebbe sospinta ulteriormente verso il largo.

Dopo estenuanti ricerche è stato l'aereo Beechcraft 350 di Frontex, decollato da Lamezia Terme, ad individuare l'eco radar della barca. Immediatamente dopo la Guardia Costiera di Cagliari ha inviato sul posto la motovedetta di Sant'Antioco e quella di Cagliari che, in condizioni di mare molto mosso, hanno raggiunto i migranti verso l'1.40 di questa notte , per procedere alla fase di soccorso degli stessi.

Le operazioni, coordinate dal 13° Maritime Rescue Sub Centre della Guardia Costiera di Cagliari, sono state estremamente complesse sia a causa della assenza di informazioni che potessero far capire dove fosse la barca che, in particolare, a causa delle difficili condizioni meteo marine, caratterizzate dal forte vento di scirocco.

I 15 migranti, tutti provati ma in buona salute, sono stati condotti presso il porto di Portoscuso per i controlli sanitari e le procedure di routine.