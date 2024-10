Nella mattinata di oggi, nella sede della Capitaneria di porto di Cagliari, si è tenuta la cerimonia per il passaggio di consegne al comando della Direzione marittima, alla quale hanno presenziato l'ammiraglio Giovanni Pettorino, il contrammiraglio Giuseppe Minotauro (uscente) ed il capitano di vascello Mario Valente (entrante).

Durante la cerimonia, Minotauro ha ripercorso i momenti più significativi ed i brillanti risultati ottenuti, tra cui spiccano le operazioni di soccorso in occasione dell’incaglio della motocisterna C-DRY BLUE prestate nello scorso dicembre 2019, quando l'equipaggio della nave fu messo in salvo da mezzi e uomini della Guardia costiera, in condizioni meteo e ambientali molto avverse.

Il comandante uscente ha voluto inoltre ringraziare le tante autorità religiose, civili e militari con le quali la Direzione marittima di Cagliari ha intrattenuto rapporti proficui per far sì che l'interesse pubblico fosse sempre tutelato.

L'ammiraglio Pettorino, ha espresso la sua gratitudine e il suo elogio per l’operato di Minotauro a guida della Direzione marittima, menzionando il grande lavoro dei reparti operativi, tra i quali i nuclei subacquei, che quest'anno hanno celebrato il 25° anniversario dell’istituzione, e i reparti volo, elogiando le importanti attività di soccorso svolte dalla Sezione elicotteri della Guardia costiera di Decimomannu.

Pettorino ha poi voluto ricordare l’ammiraglio Vincenzo Di Marco, direttore marittimo di Cagliari dal 2011 al 2015, venuto a mancare prematuramente. Ha in fine espresso l’augurio di buon lavoro al comando della Direzione al capitano Mario Valente.

Il comandante Valente, che come già detto succederà a Minotauro, giunge a Cagliari dopo aver ricoperto, in precedenza, l’incarico di Capo del 1° ufficio del reparto ambientale marino.