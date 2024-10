Denunciato ieri, 3 dicembre, a Guamaggiore, per guida in stato di ebbrezza e a seguito di sinistro stradale senza feriti, un trentanovenne marocchino, commerciante di rottami già noto per precedenti vicende giudiziarie.

L'uomo, alla guida di un veicolo Ford Transit, si è schiantato inizialmente contro un'autovettura regolarmente parcheggiata, colpendola sull'intera fiancata sinistra, appartenente a una sessantenne che abita in quella zona. Successivamente il furgone guidato dal 39enne ha finito la propria corsa contro il muro di un'abitazione, danneggiandolo.

I Carabinieri della Stazione di Guasila, in collaborazione con i colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sanluri, intervenuti a seguito di una richiesta al 112, hanno attuato gli accertamenti etilometrici, i quali hanno determinato la positività del marocchino per un alcolemia di 1,96 grammi per litro, circa quattro volte il massimo consentito.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia al proprietario che comunque è rimasto illeso a seguito dell'impatto. Gli sono state sequestrate patente e carta di circolazione.