Un gruppetto di tifosi del Cagliari sarebbe stato sorpreso dai carabinieri nel pomeriggio di sabato 17 aprile, presso il circolo privato “Rossoblu” in via Col del Rosso, mentre assisteva alla partita del Cagliari in televisione.

I sei avventori, tutti over 50, sarebbero stati sorpresi a consumare da bere e sono stati sanzionati con una multa di 400 euro, mentre il circolo rischia una temporanea chiusura.

Sul posto i i militari della Stazione Cagliari-Sant’Avendrace, informati da qualcuno che aveva notato l'assembramento sospetto.