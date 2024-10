Eccezionale avvistamento di un gruppo di balenottere comuni di fronte alla costa sarda, nel Golfo di Orosei.

L'avvistamento è stato effettuato, e documentato, lunedì mattina intorno alle 11 da Saturno Ranucci, comandante del peschereccio 'Delfino Primo' di Cala Gonone, al largo di Cala Luna.

"Non è raro l'avvistamento della balenottera comune in questo periodo - dice Ranucci all'Adnkronos - infatti ne abbiamo avvistata una anche la settimana scorsa, ma 5 tutte insieme, due delle quali di circa 15 metri, non le avevamo mai viste".

Il gruppo di balene, 2 adulti e tre esemplari più piccoli, si dirigeva da nord verso sud a circa 3 km dalla costa di fronte allo splendido scenario di Cala Luna su un fondale di circa 800 metri, "molto ricco di plancton", spiega Ranucci, arrivato in Sardegna 40 anni fa da Ostia con il padre, il leggendario 'Nonno Pio', per trasportare turisti da Arbatax alle splendide calette del golfo di Orosei.

Oggi Saturno porta i turisti a pesca con il peschereccio Delfino Primo e ha postato uno dei video girati sulla pagina facebook Flipper Cala Gonone, che è diventato virale con oltre 23mila visualizzazioni.

Foto tratta dal web