Che direbbero i turisti e i visitatori nel vedere il sito prima su Wikipedia e Google e poi dal vivo? Uno schifo. Senza se e senza ma, la Grotta della Vipera, a Sant'Avendrace, è stata recentemente oggetto di lunghi ed estenuanti lavori di restauro ma poi, l'importante monumento ora giace nel completo abbandono.

Al suo interno le erbacce, in esterna (sul lato viale Sant'Avendrace), la targa in plexiglas rotta e un cumulo di buste di rifiuti puzzolenti come splendido biglietto da visita. Il cancello è chiuso con lucchetto e catena e nulla fa presagire una riapertura imminente al pubblico.

Un vero peccato, l'ipogeo risalente al I°/II° secolo dopo Cristo giace nel dimenticatoio, chissà per quanto tempo ancora.