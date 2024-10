I carabinieri della Compagnia di Valledoria hanno arrestato un giovane aiuto cuoco di Santa Maria Coghinas per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Già da alcuni giorni, i carabinieri della Stazione di Sedini e dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Valledoria avevano notato un anomalo via vai di giovani che entravano e poco dopo uscivano dall’abitazione di S.R., 28enne, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di stupefacenti.

Pertanto, dopo alcuni servizi di osservazione e pedinamento, i carabinieri hanno deciso di intervenire e una volta fatta irruzione, all’interno dell’abitazione del giovane, ben nascosti nella camera da letto, i militari avrebbero rinvenuto 6 kg di marijuana e 200 g di hashish, pronte per essere immesso sul mercato del nord Sardegna, nonché tutto il necessario per la conservazione e il confezionamento della droga.

Il grosso quantitativo sequestrato, dal quale sarebbe stato possibile ricavare migliaia di dosi, avrebbe fruttato al dettaglio più di 30mila euro. Dopo le formalità di rito, per il giovane sono scattate le manette ai polsi e ieri mattina a Sassari, il giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il giovane la pena degli arresti domiciliari presso la propria abitazione.