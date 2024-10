E’ accaduto nella tarda notte di ieri, sulla provinciale 554, con un grosso incendio in un capannone adibito ad officina e allo stoccaggio di carbone e pellet. I vigili del fuoco del Comando di Cagliari sono intervenuti con 2 squadre arrivate sul posto con Aps (Auto Pompa Serbatoio) con in supporto due Abp (Auto Botte Pompa), Abp di grossa portata, Carro ARA Carro Autorespiratori.

Il capannone diviso in varie zone era adibito ad officina e allo stoccaggio di carbone e pellet, per mettere in sicurezza lo scenario dell’incendio le squadre VF sono state supportate dalla squadra Gos arrivata sempre dalla centrale con un mezzo di movimento terra, ancora in atto le operazioni di bonifica. Sulle cause del rogo sono in corso le verifiche da parte del funzionario VVF intervenuto sul posto.