Grosso incendio fra Busachi e Ula Tirso, dove le fiamme divampate nel pomeriggio hanno divorato dieci ettari di sugherete e un bosco in località Besale, lambendo pericolosamente anche il centro abitato di Busachi.

Sul posto sono intervenuti un elicottero decollato dalla base del Corpo Forestale di Fenosu e due Canadair provenienti da Roma. In campo anche i forestali di Neoneli, gli uomini del Gauf di Oristano, di Forestas e i Barracelli. Grazie al lavoro congiunto l'incendio è stato domato nel tardo pomeriggio.

Il vento di scirocco che in questi giorni soffia in Sardegna ha alimentato il rogo di proporzioni anomale per la stagione in corso. La campagna antincendi della Regione Sardegna è stata prorogata nei giorni scorsi fino al 7 novembre proprio a causa del caldo straordinario.