“Questo problema degli incendi nei siti di stoccaggio dei rifiuti, che sia per causa dolosa, per scarse misure di sicurezza, o per errore umano, sta diventando preoccupante”. E’ quanto afferma la deputata algherese Paola Deiana in merito all’incendio divampato a Porto Torres nei magazzini di stoccaggio della E.Ambiente e della ex Inversol, società specializzate nel trattare diluenti, solventi e rifiuti speciali.

Sul posto sono impegnate dall'alba diverse squadre dei Vigili del fuoco, che stanno lavorando per domare il rogo, un lavoro complesso per la natura infiammabile dei rifiuti stoccati.

Non lontano dal luogo interessato dall'incendio sorgono altri impianti, come gli elastomeri e la Chimica Verde.

“Raccomando massima prudenza – dice la parlamentare del Movimento 5 stelle -, i fumi sono particolarmente tossici, visto il tipo di rifiuti che sta bruciando”.

La preoccupazione è infatti l’inquinamento dell’aria e gli effetti sulla salute dei cittadini. Per questo Paola Deiana annuncia che farà un sopralluogo in loco appena vi saranno le condizioni di sicurezza”.

“Nel contempo – conclude la deputata della Commissione Ambiente - sto interloquendo con tecnici, Noe e predisponendo una interrogazione al Ministro”.