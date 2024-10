Quattro elicotteri del Corpo forestale stanno intervenendo da questa mattina a Nule dove, in località Sa Razzitta, si è sviluppato un incendio di grandi dimensioni.

I velivoli della flotta regionale provengono dalle basi di Anela, Farcana, Alà dei Sardi, e Fenosu. Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. della pattuglia del Corpo forestale di Benetutti.

La situazione sul fronte incendi è particolarmente critica in Goceano dove, dall'inizio dell'anno si sono registrati oltre 30 roghi, 12 in un solo giorno lo scorso venerdì. Lo stesso assessore della Difesa dell'ambiente, Gianni Lampis, si era recato nei giorni nel territorio, partendo da Bono per un sopralluogo nelle zone interessate dalle devastazioni.